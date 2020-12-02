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Член группировки торговцев оружием из ЕС отсудил у РФ 50 тыс. рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда по иску осужденного за торговлю контрабандным оружием из Словакии Леонида Светлова к министерству финансов РФ, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

В пользу Светлова взыскано 50 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование, говорится в сообщении.

7 мая 2019 года в отношении него был вынесен обвинительный приговор по статье о незаконной торговле оружием, этим же приговором истец оправдан за контрабанду оружия. Суд признал за ним право на реабилитацию. Приговор вступил в силу, его законность признана в апелляционной инстанции.

Размер компенсации морального вреда Светлов определил в 487,8 тыс. рублей. Обосновывая заявленную сумму, Светлов указал, что в ходе предварительного следствия подвергался психологическому и физическому давлению со стороны сотрудников СК РФ, находился в условиях изоляции от общества, был отчислен из учебного учреждения, не мог заниматься спортом и был лишен привычного образа жизни.

Торговцы оружием из ЕС

Как сообщалось, Светлов, а также четыре его сообщника, среди которых бывший сотрудник петербургского управления ФСИН и бывший полицейский, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 (Светлов) до 8 лет. Фигуранты признали вину частично. Еще двое их соучастников заключили досудебное соглашение и получили по 3 года заключения.

Следствие и суд установили, что участники преступной группы приобретали оружие в Братиславе (Словакия), доставляли к границе России в Нарву, где передавали неустановленным жителям Эстонии. На российскую территорию фигуранты возвращались уже без него.

Неустановленные эстонцы, действуя в интересах преступников, в своей стране передавали оружие местным социально неблагополучным жителям приграничной территории. Эти люди в свою очередь пешком за плату в размере около 10 евро за единицу переносили оружие через пропускной пункт, не проходя досмотр, помещая его впоследствии в тайники в приграничной зоне на территории России.

Один из участников группы извлекал содержимое тайников и перевозил домой в Петербург, где передавал для починки. После ремонта оружие передавали участникам ОПГ для продажи по 100-150 тыс. рублей.

В ходе расследования дела из незаконного оборота изъято более сотни единиц огнестрельного оружия иностранного производства, несколько тысяч боеприпасов, гранаты и оружейные запчасти.

Петербург ЕС Эстония Словакия

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