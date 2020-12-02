РФ выдала Белоруссии члена убивавшей предпринимателей банды

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия выдала Белоруссии Сергея Дербенева, бывшего члена банды, действовавшей в республике с 1988 по 2004 год, скрывшегося от следствия в РФ с поддельным паспортом, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

В Белоруссии Дербенев обвиняется в бандитизме, участии в преступной организации, убийствах, вымогательствах и других преступлениях.

По версии следствия, с конца 1980-х годов по август 2004 года Дербенев состоял в банде под руководством Сергея Морозова и Михаила Матюшкова, которая была создана для совершения нападений на предприятия, предпринимателей, граждан и совершения других преступлений.

"Начиная с июня 1997 года преступное объединение, в котором участвовал Дербенев, приобрело признаки преступной организации, так как состояло из нескольких организованных групп, действовавших автономно и под единым руководством. В составе банды и преступной организации Дербенев совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений",- сказал Иванов.

В Белоруссии было принято решение об аресте фигуранта, он объявлен в розыск.

В июле 2019 года Дербенев был задержан во Владивостоке, при задержании он предъявил паспорт гражданина РФ на другое имя.

Первореченский районный суд Владивостока арестовал Дербенева. В июле 2019 года в генеральную прокуратуру РФ поступил запрос генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче Дербенева для привлечения к уголовной ответственности.

Белорусские прокуроры гарантировали, что в отношении Дербенева не будет применена смертная казнь, а также, что запрос не имеет цели преследования лица по политическим мотивам, национальности, убеждениям.

Всего по делу данного преступного сообщества к уголовной ответственности было привлечено более 50 человек, в том числе высокопоставленные лица, проходившие службу в ОВД. Троих осужденных суд приговорил к высшей мере наказания.