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Браконьера из Ингушетии вычислили по видео с разделыванием туши

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минприроды Ингушетии в результате поисков на основании опубликованной в интернете видеозаписи установили личность мужчины, убившего бурого медведя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг.

"В Сунженском районе браконьеры застрелили бурового медведя. Инцидент произошел в ноябре, предположительно, на территории охотничьего хозяйства. Видеозапись разделывания туши, распространённая в соцсетях, была произведена правонарушителями. В результате работы установлен браконьер, житель предгорного села Галашки", - сказал представитель Минприроды.

Как отметил собеседник агентства, своими действиями он нанес вред популяции диких животных Ингушетии. Необходимые материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности нарушителя. Кроме того, ведомство устанавливает размер причинённого ущерба. Злоумышленнику грозит крупный штраф или лишение свободы.

По данным пресс-службы, в лесах Ингушетии обитает около 70 особей бурового медведя. Минприроды России ежегодно утверждает для каждого региона соответствующие лимиты отстрела медведей в зависимости от их численности. В республике лимиты не установлены, в связи с низкой популяцией дикого зверя охота на него категорически запрещена в любое время года.

В понедельник в соцсетях появилось видео, на котором браконьеры обсуждают результаты охоты на медведя в Ингушетии. Один из мужчин разделывает тушу только что убитого зверя, срезая толстый белый слой жира, накопленного перед зимней спячкой. Один из браконьеров просит его не снимать, так как его могут узнать. На записи видно, что на правой руке у него отсутствуют несколько пальцев. Опубликованное видео вызвало резонанс среди интернет-пользователей, которые обратились к властям с просьбой вычислить и наказать нарушителей.

В тот же день работники Минприроды начали поиски мужчин, убивших зверя и выложивших в интернет видеозапись разделывания туши.

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