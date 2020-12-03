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Из США вылетел самолет с гражданами России, подлежащими депортации

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - 23 гражданина России, подлежащие депортации, вылетели из штата Пенсильвания в Россию, сообщило посольство РФ в США.

"2 декабря из Международного аэропорта г.Гаррисберг (штат Пенсильвания) в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 росгражданами на борту", – говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в фейсбуке.

Отмечается, что все граждане содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения.

"Данный рейс удалось организовать благодаря тесному взаимодействию Посольства с Иммиграционной и таможенной службой США", - сообщило дипведомство.

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