Разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту спутники "Гонец-М" и аппарат Минобороны РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Спутники связи "Гонец-М" и аппарат в интересах российского военного ведомства выведены на расчетную орбиту, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 3 декабря, в 04:14 (мск) с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1", - сообщили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, служебная платформа предназначена для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

В Минобороны подчеркнули, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме. "После выведения на орбиту космические аппараты "Гонец-М" были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета", - отметили в ведомстве.

Космическому аппарату, запущенному в интересах Минобороны, присвоен порядковый номер "Космос-2548", с ним "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".

Ракета "Союз-2.1б" со спутниками связи "Гонец-М" и аппаратом в интересах Минобороны стартовала в 04:14 мск с пусковой установки № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.