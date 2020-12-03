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Минюсту предложили обсудить усиление контроля над адвокатурой с самими адвокатами

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - В Ассоциации юристов России (АЮР) считают, что идея министра юстиции Константина Чуйченко усилить госконтроль за адвокатурой должна широко обсуждаться как с законодателями, так и с практикующими юристами.

Дело журналиста Ивана Сафронова

"Внедрение предложения Чуйченко еще не содержит конкретного видения о подобном контроле и пока что озвучено декларативно, при его одобрении потребует изменения Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности и должно быть обсуждено с законодателями, судьями, адвокатами и практикующими юристами", - сказала "Интерфаксу" член АЮР Мария Спиридонова.

Она напомнила, что взаимоотношения адвокатуры и государства определяет закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", где установлено, что адвокатура является профессиональным сообществом и как институт гражданского общества не входит в систему органов госвласти и органов местного самоуправления.

"Кроме того, именно независимый институт адвокатов подразумевает, в том числе и возможность защиты граждан и от действий или бездействий со стороны государственных органов", - подчеркнула юрист.

"Следует отметить, что внутри самого адвокатского сообщества должен быть усилен контроль за адвокатами, так как имеют место перегибы и непрофессионализм, как это наблюдается в ряде резонансных процессах, например, в деле Михаила Ефремова, что, к сожалению, определяет негативное мнение общества о деятельности адвокатуры", - сказала Спиридонова.

Глава Минюста предложил усилить госконтроль над адвокатами, поскольку "то, что происходит на сегодняшний день в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет, да и само профессиональное сообщество тоже не очень само собой довольно".

Он предложил обдумать и определить суть отношений государства с адвокатурой и напомнил что адвокатура - это институт гражданского общества, "который выполняет, скажем так, квазигосударственную функцию по представлению интересов наших граждан в различных делах".

По мнению Чуйченко, государство вправе "спрашивать и контролировать, насколько должным образом выполняет адвокатура свои поставленные задачи", хотя при этом оно не должно "поражать фундаментальный принцип деятельности адвокатуры - это независимость ее от государства".

АЮР Минюст Константин Чуйченко Михаил Ефремов

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