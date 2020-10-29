Второго адвоката по делу Ефремова лишили статуса сроком на два года

Адвокат Александр Добровинский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП, виновником которого признан актер Михаил Ефремов, статуса адвоката сроком на два года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе палаты в четверг.

"Принято решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на 2 года", - заявили в палате.

Решение Совета означает, что попытаться заново восстановить статус адвоката Добровинский сможет не ранее осени 2022 года. При этом получать статус адвоката он будет на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Добровинский уже заявил, что такое решение Совета Адвокатской палаты Москвы его "удивило и возмутило". "Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", - сказал "Интерфаксу" юрист.

Добровинский отметил, что оно было для него совершенно неожиданным, "поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка". "И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре без какой-либо конкретизации. Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну", - сказал собеседник агентства.

Добровинский также заявил, что на этом его деятельность не прекращается. "Дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца", - подчеркнул он.

Ранее Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарное производств в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, защищавшего актера. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

Совет адвокатской палаты Северной Осетии, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении Пашаева, пришел к выводу о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Статус адвоката был прекращен на год.

Прекращения статуса Пашаева и Добровинского добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.