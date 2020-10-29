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Второго адвоката по делу Ефремова лишили статуса сроком на два года

Второго адвоката по делу Ефремова лишили статуса сроком на два года
Адвокат Александр Добровинский
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Совет Адвокатской палаты Москвы лишил Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших по делу о смертельном ДТП, виновником которого признан актер Михаил Ефремов, статуса адвоката сроком на два года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе палаты в четверг.

"Принято решение о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского с запретом на допуск к квалификационному экзамену на 2 года", - заявили в палате.

Решение Совета означает, что попытаться заново восстановить статус адвоката Добровинский сможет не ранее осени 2022 года. При этом получать статус адвоката он будет на общих основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

ДТП с участием Михаила Ефремова

Добровинский уже заявил, что такое решение Совета Адвокатской палаты Москвы его "удивило и возмутило". "Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката", - сказал "Интерфаксу" юрист.

Добровинский отметил, что оно было для него совершенно неожиданным, "поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка". "И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре без какой-либо конкретизации. Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу. Она признала, что я не нарушал адвокатскую тайну", - сказал собеседник агентства.

Добровинский также заявил, что на этом его деятельность не прекращается. "Дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях. Уверен, что моя правовая позиция правильная, и я ее буду отстаивать до конца", - подчеркнул он.

Ранее Федеральная палата адвокатов возбудила дисциплинарное производств в отношении адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, защищавшего актера. Дела были переданы на рассмотрение адвокатских палат, членами которых они являются. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики в связи с их публичной активностью по резонансному делу.

Совет адвокатской палаты Северной Осетии, рассмотрев дисциплинарное дело в отношении Пашаева, пришел к выводу о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Статус адвоката был прекращен на год.

Прекращения статуса Пашаева и Добровинского добивался и Минюст за их публичные высказывания в рамках расследования и суда по делу Ефремова.

Александр Добровинский Михаил Ефремов Москва Адвокатская палата Москвы

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