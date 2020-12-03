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В Прикамье проверяют сообщения о гибели коров от неизвестного вируса

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Управление Россельхознадзора по Пермскому краю проверяет информацию СМИ о гибели коров от неизвестного вируса на нескольких фермах на севере региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

"Наши специалисты в настоящее время занимаются проверкой информации, размещенной в СМИ", - сказал собеседник, добавив, что подробностями ведомство пока не располагает.

В свою очередь, в региональном управлении Роспотребнадзора агентству сообщили, что среди людей заражений не выявлено, ожидаются результаты исследований по животным.

Как сообщило интернет-издание "Газета Парма" со ссылкой на начальника отдела содействия развитию сельхозпроизводства администрации Кудымкарского муниципального округа Михаила Михалева, на трех фермах одного из колхозов со второй половины ноября стало распространяться заболевание, которое, предположительно, вызвано кишечным вирусом неизвестного происхождения.

По данным издания, к 28 ноября в хозяйстве забили 48 голов скота.

Газета приводит информацию председателя СПК "Колхоз им. Кирова" Михаила Трушникова о том, что на 2 декабря из-за заболевания хозяйство потеряло 25 коров и 53 теленка, которые содержались на Алековской, Гуринской и Мижуевской фермах. Туши больных животных помещены в биотермические ямы.

Специалисты ветеринарной службы неоднократно проводили анализы, но возбудителя болезни пока определить не удалось, хозяйство находится на карантине.

Комментарий сельхозпредприятия "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Россельхознадзор Роспотребнадзор Пермский край

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