Мошенник из Витебска выманивал деньги на "европейский Голливуд" и "второй интернет"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские полицейские задержали мошенника из Витебска, скрывавшегося в Воронежской области РФ, решается вопрос о его экстрадиции в Белоруссию, сообщили в белорусском МВД в пятницу.

"С 2017 по 2019 годы 62-летний витебчанин брал у людей займы якобы под реализацию инновационных проектов. Однако "европейский Голливуд", "силиконовая долина" и "второй интернет" так и не были созданы. Свои вложения белорусы не смогли вернуть и обратились в милицию", - сказала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По заявлениям 20 человек, лишившихся более 60 тыс. белорусских рублей (более 1,7 млн рублей), следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Подозреваемый успел скрыться в России, его объявили в межгосударственный розыск.

"Во время поисков правоохранительные органы изучили его канал на видеохостинге. Оказалось, витебчанин - активный интернет-блогер, призывающий к насилию над госслужащими, сотрудниками правоохранительных органов и членами их семей. За разжигание социальной вражды или розни... также возбудили уголовное дело", - отметила Чемоданова.

Оперативники ГУБОПиК установили, что подозреваемый скрывается в Воронежской области в России. "По ориентировке его задержали 2 декабря местные полицейские. Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Белоруссию", - сказала официальный представитель МВД.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, повлекшее значительный ущерб. По предварительной информации, от действий витебчанина могли пострадать около 150 человек по всей республике. Информация проверяется, устанавливаются потерпевшие.