Анна Кузнецова вместе с прокуратурой проверит органы опеки в Крыму

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова совместно с прокуратурой проверит органы опеки Крыма после необоснованной попытки изъятия 18 детей из двух приемных семей.

"Теперь мы приглашаем к взаимодействию Генеральную прокуратуру, которая оказывает сейчас нам огромную помощь в этой работе, и выезжаем в регион. Чтобы уже лично разобраться в том, что же происходит", - сказала Кузнецова журналистам в субботу.

Она обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с предложением создать межведомственную рабочую группу и включить в нее представителей Рособрнадзора, региональной прокуратуры, уполномоченного по правам ребенка в регионе "для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма".

Ранее в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступила жалоба на действия органов опеки, которые изъяли из семьи троих из шести приемных детей. Накануне из другой приемной семьи опека собиралась забрать 15 детей.

"Как правило, это вечерний "налет" опеки с полицией, грубые действия, крики, испуганные дети.... Какая семья следующая? Что-то совсем поломалось в этой структуре... Ведь это же сама опека ранее передала в семью 15 детей, в другую - шесть", - отмечает Кузнецова.

Она интересуется, значит ли это, что, "забирая детей таким образом, опека сама расписывается в своей некомпетентности и признает свое же решение о передаче в семью неверным?" По ее словам, на вопрос о причинах изъятия 15 детей из семьи органы опеки "ничего вразумительного не ответили".

Кузнецова отметила, что решения пока удалось остановить, и она надеется на проведение реформы органов опеки в стране.