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В Кремле ждут в 2021 году меньшего падения экономики, чем в 2020-м

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти ожидают, что в следующем году падение экономики в стране будет меньше, чем в 2020 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время традиционного общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать заявления экспертов о том, что в следующем году экономический рост в России будет сильно тормозиться из-за консервативных расходов бюджета.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что и в этом году удалось минимизировать падение экономики.

"В целом, мы прошли с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран", - сказал Песков.

"Нынешний уровень долга и запас, что называется, являются одним из факторов, которые обеспечивают макростабильность, макроэкономическую стабильность. Прогнозы нашего правительства, которые вы хорошо знаете, иные. Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса", - заметил Песков.

Хроника 27 января – 08 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Дмитрий Песков

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