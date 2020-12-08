Под Мурманском загорелся утилизируемый БДК "Митрофан Москаленко"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Мурманской области на судоремонтном заводе во вторник произошел пожар на борту утилизируемого большого десантного корабля "Митрофан Москаленко".

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС, информация о пожаре поступила в 11:55.

Судно находится на пятом причале АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод" (10 СРЗ). По предварительным данным, площадь пожара в трюме составляет 20 кв.м. В настоящее время пожар ликвидирован на первой палубе, на второй палубе сохраняется задымление.

В МЧС отметили, что пострадавших нет. В тушении пожара задействованы специализированные пожарно-спасательные части.

В блоге 10 СРЗ сообщается, что БДК "Митрофан Москаленко" поступил на утилизацию в ноябре 2019 года, непосредственно утилизацией занималась компания "Феникс".

БДК "Митрофан Москаленко" вошел в состав флота в 1990 году. С 2002 года находился в резерве Кольской флотилии Северного флота.

АО "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод"" (ЗАТО Александровск, Мурманская область, 10 СРЗ, входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация, ОСК).