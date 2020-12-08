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Умер последний министр обороны СССР Шапошников

Умер последний министр обороны СССР Шапошников
Евгений Шапошников
Фото: Соколов Дмитрий/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Последний министр обороны СССР, маршал авиации Евгений Шапошников скончался на 79-м году жизни, сообщил во вторник "Интерфаксу" руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году - Военную академию Генерального штаба.

Шапошников занимал должность заместителя командующего ВВС Прикарпатского военного и Одесского военных округов, а также заместителя главнокомандующего Группой советских войск в Германии, командовал 16-й воздушной армией, возглавлял ВВС. С 23 августа по 26 декабря 1991 года возглавлял министерство обороны СССР.

После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными Силами СНГ, а в июне 1993 года - секретарем Совета безопасности России. В дальнейшем занимал должность представителя президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружение и военной техники "Росвооружение". Возглавлял "Аэрофлот". В 1995-1997 годах был гендиректором "Аэрофлота", в 1997-2004 годы - помощником президента РФ.

Евгений Шапошников

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