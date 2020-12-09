Маршала Шапошникова похоронят 11 декабря на Троекуровском кладбище

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Последний министр обороны СССР маршал авиации Евгений Шапошников будет похоронен в пятницу, 11 декабря, на Троекуровском кладбище, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Другой источник сообщил, что церемония начнется в 9 часов утра.

Шапошников скончался накануне на 79-м году жизни. Источники сообщают, что он умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Шапошников родился в 1942 году в Ростовской области. В 1963 году окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, в 1969 году - Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1984 году - Военную академию Генерального штаба.

За время службы занимал должности заместителя командующего ВВС Прикарпатского военного и Одесского военных округов, а также заместителя главнокомандующего Группой советских войск в Германии, командовал 16-й воздушной армией, возглавлял ВВС. С 23 августа по 26 декабря 1991 года возглавлял министерство обороны СССР.

После распада Советского Союза маршал был назначен главнокомандующим Вооруженными силами СНГ. В июне 1993 года стал секретарем Совета безопасности России. В дальнейшем занимал должность представителя президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение". Возглавлял "Аэрофлот".