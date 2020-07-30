Завершено расследование дела о гибели 20 рабочих под Красноярском

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении трех должностных лиц ООО "Сисим" по делу о гибели 20 рабочих при прорыве дамб на реке Сейба в Красноярском крае, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Максим Ковальков, Андрей Еганов и Евгений Александров обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть людей (ч.3 ст.216 УК РФ).

"По версии следствия, в сентябре 2019 года генеральный директор ООО "Сисим" Ковальков отдал начальнику участка Еганову незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих с целью скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Также Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами горного мастера Александрова", - говорится в сообщении.

В октябре того же года в соответствии с указанием Ковалькова сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен.

19 октября произошел прорыв каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды. В результате был разрушен вахтовый поселок, погибли 20 человек, серьезно пострадали 2 человека, еще одному был причинен крупный материальный ущерб.

СКР отмечает, что в счет возмещения ущерба и исполнения исковых требований был наложен арест на имущество организации золотодобывающей компании и обвиняемого Ковалькова. Материалы дела направлены в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

ЧП на реке Сейба

Как сообщалось, 19 октября 2019 года в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в рабочий поселок, 17 человек погибли, 28 обратились за помощью к медикам.

Трое считались пропавшими без вести, их поиски проходили до наступления морозов, затем были продолжены весной нынешнего года, в результате тела еще троих погибших были найдены в конце апреля.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Ковальков, а также начальник участка и горный мастер, в офисе компании прошли обыски.