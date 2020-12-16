Польша выдала РФ организатора финансовой пирамиды

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Организатор "финансовой пирамиды" Юрий Перевязкин экстрадирован в Россию из Польши, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

В России Перевязкина обвиняют в мошенничестве и организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.

По версии следствия, с июня 2015 года в течение года Перевязкин, используя принцип "финансовой пирамиды", обещая высокие проценты, заключил с 679 лицами договоры займа денежных средств на сумму свыше 220 млн рублей.

Как отмечается, он не намеревался исполнить взятые на себя обязательства. В итоге условия договора Перевязкин не выполнил, деньгами распорядился по своему усмотрению. В июле 2019 года Первомайский районный суд Краснодара избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако он успел скрыться.

Перевязкин был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 года он был задержан на территории Польши, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче.