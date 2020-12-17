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Правительство внесло в Госдуму поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки о госрегулировании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента РФ в четверг.

Он оформлен в виде поправок к другому правительственному законопроекту (1024255-7) о статистическом учете, уже принятому в первом чтении.

Поправки предлагают дополнить 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ" новой статьей 2 следующего содержания:

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ или территориях субъектов РФ правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней."

Правительство РФ Госдума

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