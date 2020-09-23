Задержанный в Ливии россиянин Шугалей стал депутатом Госсовета Коми

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в Ливии сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей зарегистрирован депутатом Государственного совета Коми.

Как сообщил председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев на заседании Госсовета в среду, Шугалей избран от регионального отделения Всероссийской политической партии "Родина" (общереспубликанская часть, №1).

По словам Митюшева, на выборах в Госсовет "Единая Россия" получила 28,61% голосов (6 мандатов), КПРФ - 14,81% (3 мандата), ЛДПР - 14,45% (3 мандата), "Зеленая альтернатива" - 10,01% (один мандат), "Родина" - 9,83% (один мандат), "Справедливая Россия" - 8,56% (один мандат).

По информации пресс-службы избиркома, один мандат в Госсовете достался лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, однако из-за его отказа депутатское кресло было передано Яне Вокуевой.

Как сообщалось, в конце июля региональное отделение партии "Родина" в Коми выдвинуло Шугалея номером один в партийном списке кандидатом на выборах в Госсовет республики.

Российские граждане, сотрудники ФЗНЦ Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии.

В начале июля временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что в деле освобождения двух россиян, которые находятся в заключении в Ливии, намечаются некоторые подвижки. Дипломат подчеркнул, что граждане России арестованы в Триполи безосновательно, и им не предъявлено обвинение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла: "Недавно нами получены письменные заверения мининдел правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время".

По ее словам, МИД России активно занимается освобождением Шугалея и Суэйфана. При этом Захарова сообщила, что "российские представители действительно не посещали Шугалея и Суэйфана в месте их заточения, поскольку власти Триполи в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях не предоставили нам такой возможности".

20 сентября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщал, что Москва ведет переговоры с Анкарой по вопросу об освобождении российских граждан, удерживаемых в Ливии.