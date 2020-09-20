Турция обещала помощь в освобождении удерживаемых в Ливии россиян

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Москва ведет переговоры с Анкарой по вопросу об освобождении российских граждан, удерживаемых в Ливии, сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Российские граждане, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии. В конце июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила письменные заверения министра иностранных дел правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема задержанных в стране российских граждан "будет закрыта в ближайшее время".

"Имею в виду турецких партнеров, которые, как и некоторые другие, обещали помочь", - сказал Богданов в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, с кем из внешних партнеров Россия ведет переговоры по освобождению россиян.

Отвечая на вопрос, является ли причиной задержки в освобождении российских граждан то, что удерживающая их группировка, по сути, неподконтрольна никаким официальным властям в Ливии, дипломат сказал: "Проблема заключается именно в этом".

"В этом корень проблемы. Мы в МИД получали и письма, и ноты от официальных властей в Триполи, от министерства иностранных дел Правительства национального согласия. Мол, вы не волнуйтесь, скоро этот вопрос будет решен, что российские граждане находятся в относительно неплохих условиях. Что они обеспечены нормальным питанием, здоровы. Но мы-то говорим, что надо их вернуть домой и как можно быстрее", - сказал Богданов.