Турция опровергла перевод на свою базу задержанных в Ливии россиян

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Турция в ходе контактов с Россией опровергла сообщения о том, что задержанные в Ливии сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан переведены на территорию турецкой военной базы. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник российский дипломатический источник.

"У нас на днях были консультации с турецкими коллегами, они эти сообщения опровергли. В их (россиян) положении ничего не менялось", - сказал собеседник агентства.

Российские граждане, сотрудники ФЗНЦ Шугалей и Суэйфан были арестованы в мае 2019 года в Ливии. В начале июля 2020 года временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что в деле освобождения двух россиян, которые находятся в заключении в Ливии, наметились подвижки. Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о получении письменных заверений ливийского правительства национального согласия Мухаммеда Сиялы в том, что проблема граждан РФ будет закрыта в ближайшее время.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью "Интерфаксу" ранее заявлял, что Москва ведет переговоры с Анкарой по вопросу об освобождении российских граждан, удерживаемых в Ливии. По его словам, РФ также "жестко ставила этот вопрос перед главой Правительства национального согласия Файезом Сарраджем и министром иностранных дел этого правительства Мухаммедом Сиялой".