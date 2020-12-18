Самый мощный ракетный двигатель РД-171МВ прошел первые огневые испытания

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" провело успешные огневые испытания ракетного двигателя РД-171МВ, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"И еще одна хорошая новость от наших двигателестроителей: "Энергомаш" сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ. Все параметры в норме", - написал Рогозин в твиттере.

РД-171МВ – самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире, который ляжет в основу ракеты "Союз-5". Изучается вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, получившей имя "Иртыш". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

Первый двигатель РД-171-МВ был собран в феврале этого года. Его испытания должны были пройти до конца 2019 года. Первый летный образец ракетостроители планируют получить в 2021 году для первых испытаний "Иртыша".