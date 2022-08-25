"Роскосмос" завершил испытания самого мощного в мире ракетного двигателя

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" сообщил об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5".

"В НПО "Энергомаш" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") успешно завершились огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, предназначенного для перспективной ракеты-носителя "Союз-5"", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отмечают, что двигатель проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда.

"Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики", - сообщили в "Роскосмосе".

РД-171МВ - самый мощный жидкостный ракетный двигатель в мире, который ляжет в основу ракеты "Союз-5". Изучается вопрос его применения в первой ступени создаваемой ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

31 декабря 2021 года в госкорпорации сообщали, что летные испытания жидкостного двигателя РД-171МВ для ракеты "Союз-5" могут начаться в 2022 году.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с "Байконура" в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.