Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 76 289 042+616 228

Двухмоторный самолет из Саппоро экстренно сел в Южно-Сахалинске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Двухмоторный самолет Dash-8-200 прервал полет и экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Dash-8-200, следующий по маршруту: Саппоро - Петропавловск-Камчатский, совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находились два члена экипажа, пассажиров нет.

Bombardier DHC-8 / Q Series или Бомбардье Дэш 8 (также обозначается как DHC-8) - канадский двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности, разработанный и до 1992 года выпускавшийся канадской авиастроительной компанией De Havilland Canada. С 1992 года Bombardier DHC-8 производится канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, которая выкупила De Havilland Canada у Boeing.

Одной из важных особенностей воздушного судна является то, что он допущен для эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП.

В России эксплуатируется в основном в регионах с условиями, сходными с Канадским севером, например, на Дальнем Востоке.

Южно-Сахалинск

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 декабря

Стала известна причина взрыва баллона в астраханской больнице

Взрыв произошел в астраханской больнице для заразившихся COVID-19

Взрыв произошел в астраханской больнице для заразившихся COVID-19

Что произошло за день: суббота, 19 декабря

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

В России задумались об экспортной пошлине на сою в размере 30%

Тиньков сообщил о полной ремиссии после обследования костного мозга

Рогозин заявил о планах доставки кислорода на МКС в феврале

Рогозин заявил о планах доставки кислорода на МКС в феврале

"Роскосмос" запланировал запуск "Ангары" с новым кораблем на конец 2023 года

Аппарат "Луна-25" отправится на спутник Земли в октябре 2021 года

"Вектор" заявил о возможности прививать детей после испытаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');