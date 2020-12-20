Двухмоторный самолет из Саппоро экстренно сел в Южно-Сахалинске

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Двухмоторный самолет Dash-8-200 прервал полет и экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Dash-8-200, следующий по маршруту: Саппоро - Петропавловск-Камчатский, совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на борту находились два члена экипажа, пассажиров нет.

Bombardier DHC-8 / Q Series или Бомбардье Дэш 8 (также обозначается как DHC-8) - канадский двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности, разработанный и до 1992 года выпускавшийся канадской авиастроительной компанией De Havilland Canada. С 1992 года Bombardier DHC-8 производится канадской авиастроительной компанией Bombardier Aerospace, которая выкупила De Havilland Canada у Boeing.

Одной из важных особенностей воздушного судна является то, что он допущен для эксплуатации на аэродромах с грунтовыми ВПП.

В России эксплуатируется в основном в регионах с условиями, сходными с Канадским севером, например, на Дальнем Востоке.