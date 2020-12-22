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В нижегородском поселке ввели режим ЧС, не найдя места для отходов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в рабочем поселке Бутурлино (Нижегородская область) из-за проблем с очистными сооружениями.

Как сообщает администрация Бутурлинского муниципального округа, режим ЧС введен "для решения проблемы невозможности вывоза жидких бытовых отходов, образованных от хозяйственно-бытовой деятельности населения".

По данным местных СМИ, в настоящее время отходы решено сливать на специальный участок, так как ни одна компания не согласилась вывозить их по обращениям местных властей.

В свою очередь министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области сообщает, что в настоящее время в Бутурлино завершены строительно-монтажные работы на новых очистных сооружениях.

"Проводится их пусконаладка. После ее завершения на очистные сооружения будут поступать все канализационные стоки с рабочего поселка, в том числе привозимые на ассенизаторских машинах", - говорится в сообщении.

Минэкологии региона попросило местные власти найти альтернативный способ размещения отходов.

Нижегородская область

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