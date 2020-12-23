Рябков усомнился в покупке Штатами ракетных двигателей РД и без санкций

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - США не станут покупать у России ракетные двигатели РД, они уже создали определенный запас на комфортный период, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Говоря о том, будет ли Москва как-то реагировать и отвечать на последнюю порцию американских рестрикций, в частности, прекратив поставки ракетных двигателей РД, замминистра сказал: "Нет, ракетные двигатели они сами не будут покупать. Они создали определенный запас этих двигателей на достаточно комфортный для них период".

"Они не скрывают, что по всем направлениям они собираются обрезать кооперационные связи с нами по двум причинам. Первая причина - это ослабление от "зависимости", в которой они оказались в силу объективных причин, на некоторых направлениях сотрудничества, в том числе в космической области, зависимости от нас, от России", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что на его взгляд речь все же идет не о зависимости, а о взаимовыгодном сотрудничестве.

"А второе - это просто идеологизированный подход к тому, что нужно лишать Россию любых доходов и вытеснять Россию с любых рынков, начиная с собственного, это просто установка", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он продолжил: "И когда американцам говоришь о том, что в общем-то это как-то неприлично выглядит, коллеги, они просто не понимают, о чем мы говорим. Что значит неприлично? Если вы противники, значит, вы должны как бы сидеть у себя в окопе, а мы будем, соответственно, делать все, чтобы вам было хуже и труднее. Вот суть политики США на российском направлении, она очень понятна".

Рябков резюмировал, что "нам просто надо самим из этого исходить и не питать никаких иллюзий". "И это полностью сохранится, в полном объеме, при следующей администрации. Я думаю, что это вообще долгосрочный тренд", - заявил он.

Россия, несмотря на американские санкции, продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181.

Двигатели РД-180 используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Atlas-5". Другой американской компании Orbital ATK поставляются двигатели РД-181. Они применяются на ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

По сведениям НПО "Энергомаш", с 1999 года в США было поставлено 116 двигателей РД-180. Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.

Действующий контракт охватывает 2020 год; как сообщал главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин, ведутся переговоры по новым контрактам.