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Сенаторы одобрили закон о запрете иностранного финансирования митингов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о новом порядке финансирования массовых акций, который запрещает привлекать для этого средства из-за рубежа. Автор законопроекта - депутат Дмитрий Вяткин.

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В соответствии с этим законом организаторы массовых мероприятий будут обязаны отчитываться об источниках их финансирования и о расходовании собранных денег. Отчет нужно будет представить чиновникам, которые акцию согласуют.

Новые правила предполагают, что организаторы акции с предполагаемым участием от 500 человек, должны получать деньги на ее проведение только в безналичном порядке на банковский счет. Счет должен быть открыт в российском банке, а его номер следует указать в уведомлении к властям о проведении митинга или шествия.

Жертвователи должны будут указывать свои личные данные, принимать анонимные пожертвования организаторам будет запрещено. Граждане будут обязаны называть, в частности, номер паспорта, а юрлица - ИНН и дату регистрации

Использование для организации публичных мероприятий иных банковских счетов и наличных будет также нельзя.

После акции ее организатор обязан в течение десяти дней возвратить жертвователям непотраченные деньги, пропорционально их вложениям, следует из закона.

Организаторам запрещено получать средства от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, граждан России моложе 16 лет, анонимных жертвователей и юрлиц, которые созданы менее чем за год до дня перечисления денег.

Депутаты Госдумы уже одобрили в первом чтении другой законопроект - о штрафах за нарушение порядка финансирования митингов.

Госдума Дмитрий Вяткин Совет Федерации

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