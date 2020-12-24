Генштаб РФ заявил об увеличении рисков инцидентов с ядерным оружием

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Распространение военного противоборства на киберпространство и космос увеличивает риски инцидентов с ядерным оружием, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Военное противоборство распространяется на киберпространство и космос, в результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он напомнил, что официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания изложены в "Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", которая является "сугубо оборонительной и направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для сдерживания уровне".

"Ядерное оружие рассматривается как средство принуждения потенциального противника к отказу от развязывания агрессии в отношении нашей страны", - добавил глава генштаба.