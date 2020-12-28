Глава Минобрнауки призвал совершенствовать дистанционное образование

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Качество дистанционного обучения хуже очного, но эта форма - вынужденная необходимость, требующая совершенствования, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков журналистам.

"Я бы так сказал, да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими числами или цифрами, потому что в целом, конечно, оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость", - сказал Фальков.

Он отметил, что удаленное обучение при этом не стало заочным, оно все равно остается очным, так как они отличаются не способом преподавания, а количеством учебных часов. "То есть технология поменялась, а труд, который вынуждены потратить преподаватели, его меньше-то не стало", - сказал Фальков.

На вопрос журналиста, как нивелировать ухудшение качества образования, министр ответил, что пока это невозможно. "Вы знаете, я думаю, мы сейчас находим такой, мне кажется, правильный ответ, что невозможно, копия всегда хуже оригинала, если это оригинал. Если традиционный формат хорош, то как бы ты его не переводил, вернее, в удаленную (форму - ИФ), с помощью удаленных технологий, ты все равно получаешь копию, и, значит, она хуже оригинала", - рассказал Фальков.

Однако и в этих условиях, отметил министр, можно создать условия для качественного образования и не снижать контроля за процессом.

По его мнению, студентов, которые пытаются пользоваться подсказками или шпаргалками на дистанционном формате больше не стало, потому что это лежит в области мотивации человека.

"Если ты хочешь получить диплом - это одна история. А если ты хочешь получить знания, то как бы теряется вообще сам смысл: ты кого хочешь обмануть? Ты себя же обманешь", - пояснил Фальков.

По его словам, сейчас и преподавателям надо быть изобретательней, например, формулировать проверочные задания таким образом, чтобы невозможно было подсказать. "Чтобы ты не просто отвечал "да", "нет", не в амперах ли измеряется сила тока? В амперах. А чтобы ты решил какую-то задачу, причем желательно, чтобы ты ее решал в присутствии преподавателя, вот и все", - пояснил министр.

По его мнению, дистанционный формат нужно совершенствовать - "должна появиться новая дидактика". "Человечество сотни лет вырабатывало особые технологии передачи знания, вовлечения, воспитания, формирования личности, и все это делалось в условиях очного режима, когда (был) традиционный формат. Сегодня эта цифровая так называемая дидактика, она не сформировалась. Эмоции обрываются. Когда не видишь глаз, не можешь передать свою энергию, не подзаряжаешься от зала", - пояснил министр.

"И, наверное, должно прийти время, мы просто и научным, и эмпирическим путем, и путем с помощью научных исследований, поймем потом, что вообще передаваемо или нет", - предположил Фальков. Он подчеркнул, что сейчас мы действуем в условиях неопределенности, нарабатываем опыт, "естественно, есть и издержки".