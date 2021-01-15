Школы во всех регионах с 18 января возобновят очную работу

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Во всех российских регионах с 18 января школы возобновят очное обучение, на карантине останутся только десять школ в семи регионах, объявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов.

Он добавил, что на форму обучения влияет не только коронавирус, но и другие факторы, например, сильные морозы в ряде регионов.

Министр подчеркнул, что "дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование".

14 января мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что с понедельника 18 января ученики всех классов вернутся к очной учебе. Он пообещал разблокировать им льготные проездные. С осени старшеклассники учились дистанционно из-за пандемии.

Мэр назвал непростым решение вернуть все классы в школу, поскольку риск роста заболеваемости остается высоким.