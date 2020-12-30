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Неизвестный на Урале угнал машину скорой, приехавшую на вызов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина угнал машину скорой помощи, которая приехала на вызов в село Новоалексеевское (Свердловская область), преступника уже ищут, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Инцидент произошел 29 декабря. Машину скорой позже обнаружили в другой деревне.

"Транспортное средство наряды ДПС обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов. Машина повреждений не получила, а любитель покататься в экстремальных условиях спешно ретировался. Сейчас сыщики его разыскивают", - отметил Горелых.

По факту угона было возбуждено дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Согласно видео, размещенному в паблике "Решеты-сити" в соцсети "ВКонтакте", машина приехала на вызов к пожилой женщине. Заведенный автомобиль с ключами внутри был оставлен без присмотра всего на несколько минут. Этим и воспользовался оказавшийся рядом мужчина.

Свердловская область МВД Валерий Горелых

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