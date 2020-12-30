Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:48Заразились
на 30.12В России 3 131 550+26 513В мире 81 950 951+672 836

Самолет с неубранным шасси приземлился в Калининграде

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Бомбардье-100 "Калининград - Петрозаводск" штатно сел в аэропорту "Храброво" в Калининграде после проблем с неубранным шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Посадка штатная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет возвращается в аэропорт вылета и будет совершать аварийную посадку из-за неубранного шасси.

По словам источника "Интерфакса", на борту лайнера находится 51 человек - 48 пассажиров, 3 члена экипажа.

Калининград Петрозаводск Храброво

Новости

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Путин подписал закон о лишении свободы за клевету в интернете

Песков сообщил, что Путину не докладывают о каждом деле против Навального

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Путин подписал закон о лишении свободы за блокировку улиц

Президент РФ разрешил "закрывать" данные силовиков от распространения

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую новогоднюю ночь

Пандемия коронавируса

Силуанов понадеялся на "жизнь без масок" к середине 2021 года

Силуанов понадеялся на "жизнь без масок" к середине 2021 года

Москва расширила санкционный список британцев

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин поздравил с Новым годом и Байдена, и Трампа

Путин подписал закон о запрете журналистам одновременно протестовать и освещать протест

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');