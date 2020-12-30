Самолет с неубранным шасси приземлился в Калининграде

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Бомбардье-100 "Калининград - Петрозаводск" штатно сел в аэропорту "Храброво" в Калининграде после проблем с неубранным шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Посадка штатная", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что самолет возвращается в аэропорт вылета и будет совершать аварийную посадку из-за неубранного шасси.

По словам источника "Интерфакса", на борту лайнера находится 51 человек - 48 пассажиров, 3 члена экипажа.