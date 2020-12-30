Водитель экскурсионного автобуса осужден на 11,5 лет за ДТП с погибшими в Новороссийске

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Новороссийске в среду вынес приговор страдающему эпилепсией водителю экскурсионного автобуса, по вине которого летом 2019 года в ДТП погибли четыре человека, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

"Водитель автобуса признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. 42-летнему подсудимому назначено 11,5 лет лишения свободы в колонии-поселении", - сказала она.

Из материалов дела следует, что 7 августа 2019 года водитель, страдавший припадками эпилепсии, вез 40 пассажиров. На 16-м км дороги Новороссийск - Керченский пролив водитель потерял контроль и столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, в котором были шесть человек. В результате ДТП погибли ехавшие в легковой машине трое детей в возрасте от 4 до 15 лет и 33-летняя женщина. Еще четыре участника аварии получили травмы.

"Следствием и судом установлено, что подсудимый знал о том, что имеющееся у него заболевание препятствует допуску к работе водителем, однако принял лекарство и сел за руль автобуса. Экспертиза установила, что в момент аварии он находился под воздействием медпрепарата", - отметила Пирогова.

Сторона защиты настаивала, что прием водителем лекарства никак не связан с ДТП. В последнем слове подсудимый попросил прощения у родственников погибших.

По информации пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, гособвинитель просил приговорить водителя к 10 годам колонии-поселения.

Пресс-служба управления СКР по краю отметила, что обнаруженный в крови водителя автобуса препарат способен вызывать кратковременную потерю памяти.

Как сообщалось, вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканский недалеко от Новороссийска экскурсионный автобус превысил допустимую скорость и не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. После столкновения автобус и автомобиль сорвались с многометрового обрыва.