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Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде

Пилот "Аэрофлота" пойдет под суд за аварийную посадку в Калининграде
Фото: Reuters

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о происшествии в аэропорту Калининграда в январе 2017 года, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

Пассажирский самолет Airbus компании "Аэрофлот", прибывший в Калининград из Москвы, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, получив различные повреждения корпуса. "В результате происшествия шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта "Храброво". На борту самолета находилось 167 пассажиров", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту в отношении пилота воздушного судна было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем следственных действий. Были допрошены пассажиры и экипаж самолета, сотрудники наземных служб "Храброво", специалисты в области безопасности полетов, произведены необходимые судебные экспертизы.

"Также следствием установлено, что действиями командира воздушного судна имуществу аэропорта и авиакомпании причинен совокупный ущерб на общую сумму более 1 млрд рублей", - отмечает пресс-служба.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 3 января во время посадки самолет "Аэрофлота" Airbus выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам.

В результате происшествия была парализована работа аэрокомплекса. Аэропорт "Храброво" возобновил свою работу лишь 5 января.

Калининград Храброво СКР Аэрофлот

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