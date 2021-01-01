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Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах в РФ выросли на 3,7%

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования (так называемом "регулируемом сегменте") в РФ с 1 января 2021 года выросли на 3,7%.

Индексация ставок произошла в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 16 сентября 2020 года.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" (в так называемом "дерегулированном сегменте") применяется система динамического ценообразования, при котором стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в 2020 году выросли на 3,5%, в 2019 году - на 3,9%. В 2018 году традиционная ежегодная индексация тарифов на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании не проводилась.

РЖД ФАС

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