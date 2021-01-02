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Умер Александр Шадрин

Умер Александр Шадрин
Пресс-секретарь ЮКОСа Александр Шадрин в 2004 году отвечает на вопросы журналистов у центрального офиса нефтяной компании
Фото: Борис Кавашкин/ИТАР-ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Один из основателей российской экономической журналистики и современных деловых коммуникаций Александр Шадрин скоропостижно скончался на 51-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" его друзья и коллеги.

Александр Васильевич Шадрин пришел в журналистику в 1991 году, начав работать в газете "Коммерсантъ", где он освещал становление новой российской экономики. Там он прошел путь от репортера до руководителя отдела бизнеса. Позже он работал в газете "Русский телеграф", еще раз возвращался в "Коммерсантъ" в 2005-2006 годах - в этот раз на пост заместителя главного редактора.

Шадрин долго и успешно работал в корпоративных коммуникациях: в 2002-2005 годах возглавлял пресс-службу НК ЮКОС в самые драматичные для этой компании времена, потом работал в должности пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям российско-британской ТНК-ВР, вице-президентом "Стройтрансгаза" и руководителем общественных связей НК "Башнефть". Последнее место работы Шадрина – "Росгеология", где он был директором по связям с общественностью.

Журналисты, долгие годы работавшие с Шадриным, помнят уникальное сочетание его человеческих качеств – бескомпромиссного профессионализма и теплоты, он был человеком, которому хотелось задать вопрос иногда просто, чтобы услышать его голос.

Коллектив экономической редакции "Интерфакса" выражает соболезнования семье Александра Шадрина.

Александр Шадрин

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