Авария оставила без света около тысячи человек на юге Сахалина

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады ликвидируют энергоаварию на юге Сахалина, сообщила во вторник пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Ремонтные бригады ПАО "Сахалинэнерго" ведут восстановительные работы на линии электропередачи напряжением 35 кВ. Она обеспечивает электроэнергией шесть населенных пунктов в Холмском районе: Пятиречье, Бамбучек, Чепланово, Пожарское, Чистоводное и Ожидаево", - говорится в сообщении.

В настоящее время энергетики частично запитали эти населенные пункты по резервной линии. Завершить работы на основной ЛЭП и восстановить электроснабжение по постоянной схеме планируется до конца дня.

В пресс-службе "Сахалинэнерго" "Интерфаксу" уточнили, что авария оставила без света около одной тысячи человек.

Температура воздуха в Холмском районе сейчас 14 градусов мороза.

Около 10:40 по Москве стало известно, что энергетики устранили аварию. Об этом сообщила пресс-служба "Сахалинэнерго".

"Сегодня к 18:00 (10:00 по Москве) энергетики ПАО "Сахалинэнерго" в полном объеме восстановили электроснабжение шести населенных пунктов в Холмском районе", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии сел Пятиречье, Бамбучек, Чепланово, Пожарское, Чистоводное и Ожидаево произошло из-за повреждения изоляции на оборудовании, не принадлежащем "Сахалинэнерго".

В восстановительных работах были задействованы шесть бригад: 20 человек и шесть единиц техники.