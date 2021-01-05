Более 18 тыс. жителей Тверской области остаются без света из-за непогоды

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Тверской области продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения, ранее нарушенного из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов (около 18 тыс. 720 человек). Мощность отключенных потребителей - 11,33 МВт", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 90 бригад в составе 346 человек и 128 единиц специальной техники.

По данным "Россети Центр", на территорию региона обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

Помимо бригад "Тверьэнерго", к аварийно-восстановительным работам привлечены специалисты соседних регионов.

Постоянно ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки, энергетики находятся в тесном взаимодействии с правительством Тверской области, региональным ГУ МЧС и муниципальными органами власти, подчеркнули в энергокомпании.