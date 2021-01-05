Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ
Последствия сильного циклона во Владивостоке (архивное фото)
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех областях Центрального федерального округа из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба "Россети Центр".

"На данный момент режим повышенной готовности действует в четырех регионах зоны ответственности компании: в Орловской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. В регионах наблюдаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя с колебанием температуры в районе нуля градусов", - говорится в сообщении.

К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлено 613 бригад и 949 единиц спецтехники филиалов. Также для обеспечения резервного энергоснабжения могут быть задействованы 289 передвижных дизель-генераторных установок.

Ранее сообщалось, что в понедельник на территорию Тверской области обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

В результате, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов - всего более 18,7 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 11,33 МВт.

На данный момент без электричества в регионе остаются более 10 тыс. человек. Ремонтные работы продолжаются по технологическим нарушениям в сетях 0,4 - 10 кВ.

РФ

Новости

Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Кремль заявил, что Путин не будет "стрелять себе в ногу" в отношениях с Украиной

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');