Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Последствия сильного циклона во Владивостоке (архивное фото) Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех областях Центрального федерального округа из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила пресс-служба "Россети Центр".

"На данный момент режим повышенной готовности действует в четырех регионах зоны ответственности компании: в Орловской, Калужской, Смоленской и Тверской областях. В регионах наблюдаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя с колебанием температуры в районе нуля градусов", - говорится в сообщении.

К выполнению аварийно-восстановительных работ подготовлено 613 бригад и 949 единиц спецтехники филиалов. Также для обеспечения резервного энергоснабжения могут быть задействованы 289 передвижных дизель-генераторных установок.

Ранее сообщалось, что в понедельник на территорию Тверской области обрушился аномальный снежный циклон, который сопровождался перепадом температур. Лед и налипший снег создают экстремальную нагрузку на линии электропередачи.

В результате, без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1028 населенных пунктах Калининского, Бежецкого, Кашинского, Рамешковского, Кимрского, Весьегонского, Сандовского районов - всего более 18,7 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 11,33 МВт.

На данный момент без электричества в регионе остаются более 10 тыс. человек. Ремонтные работы продолжаются по технологическим нарушениям в сетях 0,4 - 10 кВ.