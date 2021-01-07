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В Тверской области восстановили энергоснабжение после ледяного дождя

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В Тверской области окончательно восстановлена массовая подача электроэнергии в районы, пострадавшие после ледяного дождя 4 января, сообщила пресс-служба правительства региона. Энергетики продолжают отрабатывать уже отдельные заявки.

Ледяной дождь в регион принес снежный циклон, сопровождавшийся перепадом температур. Налипший лед и снег вызвали многочисленные обрывы линий электропередачи. Без света оказались около 20 200 человек в 1040 населенных пунктах.

Губернатор Игорь Руденя поручил направить в Верхневолжье дополнительную технику для устранения последствий стихии, а также поручил помочь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" в проведении восстановительных работ.

В регионе был создан оперативный штаб для координации работы служб. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 195 бригад, 779 человек и 254 единицы техники, в том числе силы и средства из соседних регионов присутствия "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

Тверская область Россети Игорь Руденя

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