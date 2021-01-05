Помощь дрейфующему в Охотском море судну придет завтра вечером

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Росморречфлоте подтвердили информацию о наматывании сетей на винт на судне "Герои Даманского" в Охотском море, пострадавших в результате инцидента нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Произошла намотка сетематериалов на винт. Повреждений корпуса и механизмов нет. К месту инцидента направлено спасательное судно, оно прибудет, предположительно, к завтрашнему вечеру", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

Там отметили, что в результате случившегося пострадавших нет. Кроме того, загрязнения окружающей среды в результате наматывания сетей не зафиксировано.

Ранее информированный источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что судно "Герои Даманского" из-за аварии винтов легло в дрейф в Охотском море.

"Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении. На борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова", - сказал источник.

Начата спасательная операция.

В район бедствия, до которого порядка 700 км, следует спасательное судно.

Недавно в Баренцевом море с другим рыболовным судном произошла катастрофа с жертвами.

Рыболовное судно "Онега" 1979 года постройки затонуло в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Только двое из них были спасены. Судно принадлежало рыболовецкому колхозу им. Калинина в Архангельской области. В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.