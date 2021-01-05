Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Судно "Герои Даманского" из-за аварии винтов легло в дрейф в Охотском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении. На борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова", - сказал источник.

Начата спасательная операция.

В район бедствия, до которого порядка 700 км, следует спасательное судно.

Между тем недавно в Баренцевом море с другим рыболовным судном произошла катастрофа с жертвами. Траулер "Онега" опрокинулся утром 28 декабря.

В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Только двое из них были спасены. Судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени Калинина в Архангельской области. В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. 29 декабря в Мурманской области был объявлен траур.