Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Судно "Герои Даманского" из-за аварии винтов легло в дрейф в Охотском море, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения.

"Капитан доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. Судно дрейфует в восточном направлении. На борту 60 членов экипажа и 600 тонн улова", - сказал источник.

Начата спасательная операция.

В район бедствия, до которого порядка 700 км, следует спасательное судно.

Между тем недавно в Баренцевом море с другим рыболовным судном произошла катастрофа с жертвами. Траулер "Онега" опрокинулся утром 28 декабря.

В воде оказались 19 членов экипажа из Мурманска, Архангельска, Ростовской и Курской областей. Только двое из них были спасены. Судно принадлежало рыболовецкому колхозу имени Калинина в Архангельской области. В качестве предварительных версий ЧП рассматриваются обледенение и крен судна в результате вытягивания рыболовного трала. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта. 29 декабря в Мурманской области был объявлен траур.

Герои Даманского Охотское море

Новости по теме

Новости

Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Режим повышенной готовности из-за ледяного дождя ввели в 4 регионах РФ

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Песков опроверг предположения о "войне башен" Кремля

Кремль заявил, что Путин не будет "стрелять себе в ногу" в отношениях с Украиной

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Путин обсудил с Меркель возможность совместного производства COVID-вакцин

Песков рассказал о хорошем отношении Путина к Западу

Правительство сохранило повышенный размер пособия по безработице в 2021 году

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 24,2 тыс. случаев COVID-19

Петербуржец зарезал жену и погиб, упав с балкона

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества

Более 20 тыс. жителей Иркутской области остались без электричества
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');