Что произошло за день: воскресенье, 10 января

"Британский" штамм коронавируса в России, выборы и референдум в Киргизии и предстоящие трехсторонние переговоры по Карабаху

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявлен первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Пациент вернулся из поездки в Великобританию. Между тем прирост случаев COVID-19 за сутки оказался на уровне ноябрьских показателей: заражение подтверждено еще у 22 851 человека.

- Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры по Карабаху 11 января. Лидеры встретятся в Москве. Президент России в воскресенье обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящие трехсторонние переговоры, а также провел совещание по ситуации в Карабахе.

- На прошедших в Киргизии президентских выборах лидирует Садыр Жапаров. По итогам подсчета 97,5% голосов он набрал 79,14%. На референдуме, также прошедшем в воскресенье, большинство избирателей проголосовали за президентскую форму правления.

- Цена на газ для Белоруссии в 2021 году составит $128,5 за тысячу куб. м. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде выразил мнение, что "эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой".

- В Казахстане оппозиция вышла на акции с призывом бойкотировать выборы. В частности, в Алма-Ате силовики несколько часов блокировали активистов. Людей, пытавшихся прорваться через оцепление к единомышленникам, задерживали, но позднее они были отпущены. В воскресенье в стране прошли выборы депутатов мажилиса и маслихатов.

- Спасатели нашли черные ящики разбившегося недалеко от Джакарты авиалайнера.