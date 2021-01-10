Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 89 630 087+769 587

Спасатели нашли черные ящики рухнувшего в Яванское море авиалайнера

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На месте крушения пассажирского самолета в Индонезии найдены два черных ящика.

В миреСпасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолетаСпасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолетаЧитать подробнее

"Мы обнаружили местонахождение обоих черных ящиков. Дайверы начнут их искать сейчас и, надеюсь, мы скоро их получим", - заявил представитель агентства транспортной безопасности страны Сорджанто Тжаджанто.

Крушение самолета произошло накануне. Спустя четыре минуты после вылета из Джакарты в Понтианак на острове Калимантан самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air вошел в крутое пикирование и исчез с радаров, находясь над Яванским морем.

По данным FlightRadar24, когда диспетчеры потеряли контакт с самолетом, он находился на высоте 3350 метров, а затем резко потерял высоту и оказался на отметке 76 метров. Как выяснилось позднее, незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса. Позднее сигнал уловило военное судно, и водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров.

По заявлению властей, все 62 человека на борту, пассажиры и члены экипажа, включая 10 детей, были индонезийцами.

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил глубокие соболезнования в связи с крушением авиалайнера.

Индонезия Яванское море

Новости по теме

Новости

Цена на газ для Белоруссии составит $128,5 за тысячу куб. м

Число новых случаев COVID-19 в китайской провинции Хэбэй достигло 364

Число случаев COVID-19 в мире превысило 89,6 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 января

Пенс не исключил отстранение Трампа по недееспособности

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Спасатели обнаружили обломки упавшего в Яванском море самолета

Помпео объявил об отмене самоограничений США на развитие отношений с Тайванем

В Канаде обнаружили новый штамм коронавируса из ЮАР

Что произошло за день: суббота, 9 января

Пандемия коронавируса

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19

Королева Великобритании и ее муж привились от COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');