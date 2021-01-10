Путин обсудил с Макроном предстоящую трехстороннюю встречу по Карабаху

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора было отмечено, что на предстоящей встречу будут обсуждаться дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе. "Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве Путин встретится с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.