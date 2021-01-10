Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 89 634 318+773 818

Путин обсудил с Макроном предстоящую трехстороннюю встречу по Карабаху

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Карабаху, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора было отмечено, что на предстоящей встречу будут обсуждаться дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в регионе. "Президент Франции выразил поддержку усилиям России по содействию нагорно-карабахскому урегулированию. Акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению - в том числе по линии профильных международных организаций", - говорится в сообщении.

В Кремле также отметили, что Путин и Макрон поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Ранее в воскресенье стало известно, что 11 января в Москве Путин встретится с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Владимир Путин Эммануэль Макрон

Новости по теме

Новости

Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры по Карабаху 11 января

В России за сутки зарегистрировали еще 22 851 случай COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 22 851 случай COVID-19

Минздрав назвал стабильно тяжелым состояние выжившего после лавины подростка

В Тюмени задержали владелицу сгоревшего нелегального дома престарелых

В Тюмени задержали владелицу сгоревшего нелегального дома престарелых

Что произошло за день: суббота, 9 января

Пожар под Тюменью произошел в нелегальном доме престарелых

В Сочи задержали виновного в возгорании леса

Лия Ахеджакова попала в больницу с коронавирусом

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

В Норильске объявили 10 января днем траура по погибшим под лавиной

МЧС сообщило об отсутствии угрозы второго схода лавины под Норильском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');