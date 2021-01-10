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Полиция в Казахстане отпустила всех задержанных участников протестов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане все задержанные и доставленные в органы полиции участники несанкционированных митингов после профилактических бесед отпущены, сообщил заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров.

"Действительно, имела место попытка организации незаконных шествий и митингов, а также призывы к участию в них. Данные граждане местными исполнительными органами и прокуратурой неоднократно предупреждались о незаконности акций и необходимости их прекращения. Следует отметить, что от выполнения законных требований представителей государственных органов отдельные лица отказывались. Поэтому сотрудники были вынуждены доставить в органы полиции для разбирательств", - сказал Заппаров на брифинге в воскресенье в Нур-Султане.

К административной и уголовной ответственности никто из задержанных не привлекался, заявил он, не уточнив число задержанных.

Митинги пытались провести в нескольких городах, включая Нур-Султан и Алма-Ату. Очевидцы сообщали, что на митингах в Алма-Ате были задержаны несколько десятков человек. В районе площади Республики и на подступах к ней были заблокированы и взяты в плотное кольцо группы представителей создаваемой "Демократической партии Казахстана" во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем и движения "Оян, Казахстан". Они призывали к бойкоту выборов.

Представители движения "Оян, Казахстан" были заблокированы полицией на несколько часов. В итоги двум активистам вызвали скорую помощь, у обоих было сильное переохлаждение, их госпитализировали. После этого полиция позволила разойтись группе их соратников.

Казахстан

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