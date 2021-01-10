Путин провел совещание по ситуации в Карабахе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел совещание по вопросам урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

В совещании, отмечается на сайте Кремля, приняли участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Как и договаривались, мы с вами обсудим сегодня два вопроса. Первый - вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских. И второй вопрос - совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе", - сказал Путин, открывая совещание. Затем президент передал слово Бортникову.

Ранее стало известно, что 11 января в Москве пройдет встреча лидеров России, Армении и Азербайджана по вопросам карабахского урегулирования.