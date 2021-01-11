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В Нововоронеже установят новый "красивый" памятник Аленке

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти города Нововоронеж (Воронежская область) приняли решение об установке нового памятника Аленке взамен демонтированного арт-объекта, "красота" которого вызвала бурное обсуждение в обществе, сообщила "Интерфаксу" замглавы горадминистрации Светлана Тулинова.

По ее словам, инициатором и спонсором установки новой Аленки выступил московский бизнесмен.

"К 15 февраля нам должен быть предоставлен эскиз нового памятника, который будет вынесен на обсуждение рабочей группы. К 1 марта он должен быть утвержден. Новый памятник в бронзе планируется установить в июне. По сути требование у нас одно, чтобы новая Аленка была красивой и миловидной", - сказала она.

Тулинова отметила, что вызвавший общественный резонанс предыдущий памятник был возвращен изготовителю, и о его дальнейшей судьбе ей ничего не известно.

Памятник был открыт в Нововоронеже (Воронежская область) 18 декабря 2020 года в честь 250-летия села Новая Аленовка. По местной легенде, девушка Аленка пришла на Дон, нашла красивое место у небольшого ручья и позвала туда людей, и они основали селение.

Однако внешний вид металлической Аленки шокировал общественность из-за непропорционального тела и пугающего лица. Местные жители попросили убрать памятник. Спустя три дня местная администрация демонтировала арт-объект. В администрации заверили, что бюджетных средств на его создание потрачено не было: памятник был установлен на деньги общественной организации. При этом в администрацию поступило несколько десятков заявок о желании приобрести арт-объект.

Позднее в декабре стало известно, что памятник выставят на торги.

Нововоронеж Воронежская область Светлана Тулинова

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