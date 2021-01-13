До конца года в электронный формат в РФ переведут 100 госуслуг

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - До конца текущего года в электронный формат переведут порядка 100 социально значимых госуслуг, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Согласно вашему поручению продолжается работа по переводу до конца 2022 года в электронный формат всех социально значимых услуг", - сказал Чернышенко на совещании президента с членами правительства в среду.

"Такой перечень сформирован, минимум это будет 160 услуг. И 100 из них будут введены до конца этого года. Это оформление всех документов при рождении ребенка, информирование о расчете пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, дистанционное заключение трудового договора, удаленная консультация врача", - уточнил он.

Он также сообщил, что в этом году в качестве эксперимента планируется запустить в тестовом режиме мобильное приложение, в котором будут "так называемые цифровые двойники документов".

"У человека появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, справку о регистрации по месту жительства в электронном виде. Это очень удобно", - сказал вице-премьер и попросил президента поддержать эту инициативу.

Чернышенко также сообщил, что с 1 января в РФ начал действовать закон о единой биометрической системе. "Это большой шаг, с помощью этой единой биометрической системы теперь можно дистанционно получать разные услуги: оформлять кредит без личного присутствия, оформить сложные нотариальные документы, студентам с помощью идентификации личности сдавать экзамен онлайн, зарегистрироваться в МФЦ. Биометрия также открывает широкие возможности для бизнеса", - уточнил он.