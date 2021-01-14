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Яровая предложила нанести QR-коды на все памятники ВОВ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в палату законопроект о нанесении на Великой Отечественной войны QR-кодов с исторической справкой, документами и иной информацией о событиях и лицах, в память о которых установлены конкретные монументы.

Законопроект № 1093689-7 также уточняет полномочия региональных властей по сохранению и доступности таких памятников и уточняет нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений, рассказала Яровая.

Форму паспорта, порядок его оформления и выдачи будет утверждать Минобороны.

Поправки получили поддержку в Минобороны, Минкультуре, Минюсте и в думской фракции "Единая Россия", сообщили в пресс-службе вице-спикера.

Ирина Яровая Единая Россия Минобороны Минкультуры Минюст Госдума Великая Отечественная война

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