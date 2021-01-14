У россиян оказалось 700 тысяч счетов за рубежом на 13 трлн рублей

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские налоговые резиденты имеют около 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на сумму более 13 трлн рублей. Об этом сообщил замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Вольвач. Такие данные российская налоговая служба получает в рамках автоматического обмена информацией с другими странами.

Россия в мае 2016 года подписала международное соглашение об автоматическом обмене налоговой информацией, а в январе 2017 года – об автоматическом обмене страновыми отчетами о международных группах компаний, в 2018 году состоялись первые обмены информацией в автоматическом режиме.

"На сегодня мы видим, россияне располагают в целом по миру в том периметре, который покрыт автоматическим обменом, 700 тысячами финансовых счетов. Это 400 тысяч налоговых резидентов – юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн рублей. Серьезные активы", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

Говоря о том, обнаружила ли налоговая служба в получаемой информации что-то новое для себя, несоответствия с данными, предоставляемыми российскими налогоплательщиками, Вольвач отметил: "О многом мы, конечно, знали. Для нас как для администраторов был очень важен уровень чистоты среды, то есть какие дополнительные риски мы выявим на той информации, которую получим в рамках автоматического обмена".

"С одной стороны, мы много чего интересного узнали, но если сравнивать с той базой, которую сейчас мы видим, я могу высоко отозваться об уровне комплаенса наших уважаемых российских налогоплательщиков, доля выявляемых нами несоответствий очень невелика по сравнению с тем количеством активов и счетов, которые мы видим и которые к нам поступают от наших зарубежных партнеров", - пояснил он.

По его словам, "это не хорошо и не плохо, что у людей есть зарубежные активы". "Задача стандарта – приучить и бизнес, и физлиц к одной простой мысли: для того, чтобы налоговое и бюджетное законодательство, международные стандарты выполнялись, каждый должен полностью и прозрачно декларировать свои доходы и платить с этих доходов налоги в соответствии с законодательством и международным, и законодательством той страны, налоговым резидентом которой является, или по месту получения соответствующего дохода", - отметил представитель ФНС.

По словам Вольвача, сейчас проходит третий сеанс обмена – за 2019 год. "Из 108 стран, которые присоединились к автоматическому обмену, 99 являются нашими партнерами, включая те страны, которые начнут обмен в следующем году", - сказал он.

Также, говоря о перспективах расширения круга стран для автоматического обмена, в частности, включения в него США и Великобритании, Вольвач отметил, что с коллегами из налоговых служб этих двух стран у ФНС "прекрасные профессиональные отношения".

По его словам, у РФ с этими странами хорошие партнерские отношения "в части обмена информацией по запросу", то есть информацию, которую РФ необходимо получить у них или им необходимо получить у РФ в рамках точечных контрольно-аналитических мероприятий, ФНС "получает без каких-либо затруднений".

"С Великобританией мы являемся участниками автоматического обмена в формате страновой отчетности. Что касается США, я тоже очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем два стандарта прекратят свое дублирование (стандарт FATCA - закон США о налогообложении иностранных счетов и стандарт автоматического обмена ОЭСР - ИФ) и какой-то один международный стандарт будет работать, потому что я знаю, что нагрузка на финансовые институты, выполнение двойной работы по двум стандартам колоссальная, речь идет о финансовых институтах всего мира. Когда-то это должно разрешиться", - сказал он.

"Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы прирастем странами – партнерами по ЕАЭС и СНГ. На сегодняшний день на периметре бывшего СССР мы обмениваемся с Азербайджаном, Латвией, Эстонией. Я надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся Казахстан, Молдавия, активную работу в этом направлении ведет республика Беларусь", - сообщил также Вольвач.